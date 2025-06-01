Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Тюменской области 27 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан проведет уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", руководителем Тюменского регионального штаба "Комитет семей воинов Отечества" Ларисой Денисовой 27 июня.

Встреча состоится в рамках Всероссийского единого Дня бесплатной юридической помощи с 10 до 13 часов по адресу: ул. Республики, 24, кабинет 116.

Как сообщает информационный центр правительства региона, запись на личный прием осуществляется с 9 до 17 часов по телефонам 42-67-47, 42-67-48.

Будет оказываться бесплатная юридическая помощь, правовая консультация гражданам, обратившимся на прием. Обратиться за правовой помощью могут граждане различных категорий, вне зависимости от принадлежности к категориям по Федеральному закону "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документы, относящиеся к обращению.