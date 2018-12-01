Водитель из Татарстана осужден за смертельное ДТП под Тобольском

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя из Татарстана, виновного в смертельном ДТП, осудили в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

43-летний житель Елабуги перегонял цементировочный агрегат на шасси КамАЗ в Пыть-Яхе. Возле Тобольска водитель стал объезжать по встречной полосе стоявший автомобиль. При этом, мужчина не уступил дорогу Infiniti JX, который двигался в попутном направлении.

Infiniti выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым самосвалом FAW. В результате аварии на месте погибли 43-летняя сожительница водителя Infiniti и их совместный 8-летний сын. 12-летний сын погибшей от первого брака получил тяжкие телесные повреждения и остался жив. Водитель Infiniti в ДТП не пострадал.

Подсудимый вину не признал, мер к возмещению вреда не принял. Водитель Infiniti настаивал на строгом наказании для него.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишения его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.