Под Тюменью водитель Hyundai сбил дорожного рабочего и врезался в грузовик

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17 человек получили травмы в авариях, произошедших на дорогах Тюменской области 20 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на месте проведения дорожных работ автомобиль Hyundai Solaris сбил рабочего и въехал в остановившийся тягач Freightliner с полуприцепом. В результате аварии 31-летний дорожный рабочий получил перелом тазобедренного сустава.

На 75-м км дороги Тюмень – Нижняя Тавда автомобиль "Лада" съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, у 25-летнего водителя, жителя Нижнетавдинского района, были признаки опьянения. Он получил травмы головы, грудной клетки и позвоночника. Пострадали также двое пассажиров, юноши 17-и лет.

На 39-м км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись "Жигули" и Hyundai Tucson. По предварительным данным, водитель "Жигулей" не пропустил иномарку при развороте с обочины. 25-летний водитель отечественного автомобиля получил травму головы и ушибы, травма грудной клетки у его 28-летней пассажирки, ожог кисти руки получил 32-летний водитель Hyundai.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень – Омск столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ с прицепом и "Лада". По предварительным данным, водитель грузовика при повороте налево не пропустил легковой автомобиль. Ушибы лица и колена получил водитель "Лады".

На 181-м км дороги Курган – Тюмень в черте областного центра столкнулись легковой автомобиль "Богдан" и грузовик ЗИЛ 131. Водитель легкового автомобиля при выполнении обгона не уступил дорогу грузовику, совершавшему левый поворот. У 39-летнего водителя "Богдана" перелом ребер.