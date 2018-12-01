  • 25 декабря 201825.12.2018вторник
  • USD68,4073
    EUR77,8886
  • В Тюмени -28..-30 С 4 м/с ветер юго-восточный

В Ишиме ссора между супругами закончилась убийством

Происшествия, 19:07 25 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своей супруги, осудят в Ишиме, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области

39-летний обвиняемый приехал на работу к своей супруге с букетом цветов, чтобы помириться. Однако разговор перешел в словесную перепалку, в результате которой злоумышленник зарезал женщину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 25.12.2018В Ишиме ссора между супругами закончилась убийством
17:49 25.12.2018Югорчанину грозит до семи лет тюрьмы за смертельное ДТП
16:54 25.12.2018В Югре продавщица торговала алкоголем из-под полы
16:21 25.12.2018Пенсионерка из Заводоуковска перевела мошенникам восемнадцать тысяч рублей