В Ишиме ссора между супругами закончилась убийством

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Мужчину, обвиняемого в убийстве своей супруги, осудят в Ишиме, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области

39-летний обвиняемый приехал на работу к своей супруге с букетом цветов, чтобы помириться. Однако разговор перешел в словесную перепалку, в результате которой злоумышленник зарезал женщину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.