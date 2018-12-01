Жители Аромашевского района получили природный газ

| Фото: sevrg.ru/ | Фото: sevrg.ru/

96 домовладений, котельная школы и почтового отделения подключены к природному газу в Аромашевском районе, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

В рамках реализации региональной программы газификации Тюменской области на 2018-2022 годы газовики запустили в промышленную эксплуатацию новый внутрипоселковый газопровод в с. Новопетрово Аромашевского района 25 декабря.

"Завершить строительство этого газопровода удалось в сжатые сроки. Всего за четыре месяца наши сотрудники проложили около шести километров газовых сетей, обеспечив домовыми подводами 96 домовладений, котельную школы и почты", – рассказал заместитель директора Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" Сергей Первухин.

От имени односельчан благодарность газовой компании выразил глава Аромашевского района Игорь Власов: "Это значимое событие для нашего района. Жизнь сельских жителей с приходом природного газа становится более комфортной. Огромное спасибо газовикам за такой подарок к наступающим новогодним праздникам!"

Одними из первых подключившихся к сети газораспределения стала семья Садыковых. После традиционного инструктажа по безопасному пользованию природным газом специалисты вручили им паспорт потребителя.

Всего в рамках региональной программы газификации Тюменской области на 2018-2022 г. будет построено более 1 тыс. 267 км газовых сетей, голубое топливо поступит в 193 населенных пункта юга Тюменской области, возможность газификации получит 31 тыс. семей.