В Тюмени ожидается сильный снегопад и метель

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Интенсивный снегопад, который временами будет переходить в метель, ожидается в Тюмени в ближайшие дни, 28 и 29 декабря. Высота снежного покрова местами будет достигать 10-15 см, сообщает городская администрация.

Для уборки снега на дорогах города будет задействована вся необходимая техника. Автовладельцев просят по возможности пользоваться общественным транспортом, не оставлять личные автомобили у обочин дорог, освободить городские магистрали, чтобы не создавать препятствий для работы уборочной техники.

Важно быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Время в пути необходимо планировать заранее с учетом дорожной ситуации.

В течение всех предпраздничных и праздничных дней дорожники будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к ним и объектам социальной сферы. Также на контроль будут взяты мосты, подъемы и спуски, участки дорог. Специалисты управ возьмут под контроль очистку кровель зданий и входных групп.

Руководителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, предприятий и организаций всех форм собственности, руководителям торговых центров необходимо подготовиться уже сейчас. В первые часы снегопадов по максимуму подключиться к работе по расчистке территорий: своевременно убирать снег, обрабатывать противогололедной смесью пешеходные дорожки, следить за состоянием крыш. В круглосуточном режиме будет работать оперативный штаб.