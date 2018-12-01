В российский прокат выходит фильм о подвиге советских танкистов

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Фильм Алексея Сидорова о подвиге советских танкистов выходит в российский прокат, сообщает Министерство культуры РФ.

Военно-приключенческий фильм "Т-34" рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. В широкий прокат картина, созданная при поддержке Министерства культуры, выйдет 1 января. В основе сюжета фильма лежит военная легенда.

"Когда наши освободили танковый полигон в Германии, были найдены свидетельства, что немцы использовали наших танкистов во время маневров как живые мишени. Об этом была написана пьеса и снят фильм "Жаворонок", который вдохновил меня", - рассказал Алексей Сидоров.

Режиссер подчеркнул, что создатели фильма много времени посвятили тому, чтобы создать кино, основанное на документах и фактах.

"Разумеется, это кино, и там есть художественные преувеличения, но с хроникальной точки зрения все аутентично", — добавил он.

Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в неравный бой против танкового аса. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.