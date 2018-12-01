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В Югре задержали водителя со свертком наркотиков

Происшествия, 16:12 29 декабря 2018

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств, задержали в Кондинском районе, сообщает УМВД России по Югре.

Полицейские получили информацию о том, что местный житель причастен к хранению запрещенных веществ. На автодороге, прилегающей к пос. Мортка, был остановлен автомобиль под управлением 40-летнего мужчины.

В кармане одежды задержанного оперативники обнаружили полимерный сверток с наркотическим веществом, общей массой порядка 2 гр. В транспортном средстве правоохранители обнаружили два шприца, в одном из которых находилось аналогичное вещество.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и потребление наркотических средств составлены административные протоколы.

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# наркотики , Югра

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