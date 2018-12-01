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Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на трассе Тюмень - Омск

Губернатор, 23:41 30 декабря 2018

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на трассе Тюмень - Омск и обратился к жителям региона с просьбой быть внимательными на дорогах.

"Началась новогодняя суета, все торопятся к родным и близким. На дорогах увеличился поток машин. Сегодня произошло ДТП на автотрассе Тюмень — Омск, которое унесло жизни трех человек, пострадали дети. Выражаю соболезнования семьям погибших. Потеря родных - всегда трагедия. Дорогие земляки, будьте аккуратны, бдительны и взаимовежливы на дорогах", - отмечается в обращении.

Региональное УМВД сообщило о ДТП с участием двух машин 30 декабря около 18 часов на 146 км в Омутинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение иномарки с грузовым автомобилем Volvo. В результате аварии погибли 32-летний водитель легкового автомобиля из Ишима, две женщины-пассажирки Skoda, их личности устанавливаются.

Травмы получили находившихся в иномарке 12-летняя девочка и двухгодовалый мальчик. У девочки, предварительно, ушибы и ссадины. Мальчик получил перелом голени и травму головы. Дети находились на заднем сиденье автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности, младший – в детском автокресле.

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# Александр Моор , дорожная безопасность , ДТП

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