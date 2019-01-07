В аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погиб человек

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

51-летняя жительница Увата погибла в результате ДТП, которое произошло 7 января примерно в 9 часов 10 минут на 340-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, столкнулись автомобили "Тойота Раф" и "Мицубиси". По предварительным данным, водитель "Тойоты", обгоняя попутный поток, выехал на встречную полосу, избегая столкновения со встречным автомобилем "Мицубиси", попытался уйти на встречную обочину, где и произошел удар.

Погибла 51-летняя пассажирка "Мицубиси", 55-летний водитель этой машины и 65-летний пассажир получили ушибы и другие травмы. В автомобиле "Тойота" в Сургут ехала семья из четырех человек: двое детей, девочки 9-ти и 5-ти лет, женщина 45-ти лет и 43-летний мужчина, все они получили различные ранения. Старшая девочка была пристегнута ремнем безопасности, младшая была пристегнута с помощью адаптера, предварительно, у нее травма живота.

ГИБДД напоминает, что использование детского автокресла для детей такого возраста помогает уменьшить степень повреждения, либо избежать травм.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной трассе осуществляется в нормальном режиме.

6 января в 1 час 30 минут на 542-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск водитель автомобиля "Киа" не выдержал безопасной скорости, иномарка въехала в стоящий на стоянке у придорожного кафе большегруз "КамаАЗ" с полуприцепом. В результате удара пострадали 47-летний водитель "Киа" и его 13-летний сын. У подростка, предварительно, травма головы и ушиб.

Этой же ночью, в 3 часа 32 минут на 313-м километре трассы Тюмень- Ханты-Мансийск 44-летняя водитель на автомобиле "Мерседес" при обгоне выехала на встречную полосу, произошло столкновение с "Ладой" 15-й модели. По предварительным данным, 38-летний водитель "Лады" получил в ДТП травму головы и перелом бедра.

В связи с обострением аварийной обстановки на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, ГИБДД рекомендует автомобилистам избегать опасных маневров обгона, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.