В помощь выпускникам Рособрнадзор подготовил видеоконсультации

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12 видеоконсультаций по всем предметам, включая отдельный видеоролик по добавленному в 2019 году в перечень экзаменов китайскому языку, подготовили эксперты до начала досрочного периода ЕГЭ-2019, сообщает Рособрнадзор.

Они опубликованы на официальном Youtube-канале Рособрнадзора. Серию видеолекций открывают рекомендации, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку. Эксперты подробно рассказывают про алгоритмы выполнения заданий базового уровня сложности, правописание приставок и суффиксов в различных частях речи, использование средств связи в тексте, а также разбирают критерии оценивания и параметры проверки выполнения заданий повышенного уровня сложности.

Для успешного выполнения 27 задания - сочинение по прочитанному тексту - участнику экзамена необходимо быть готовым к тому, что надо прочитать материал несколько раз, периодически возвращаясь к отдельным фрагментам текста, советуют специалисты ФИПИ.

Рособрнадзор рекомендует просмотр видеоконсультаций как для самостоятельного изучения, так и для использования на подготовительных занятиях, поскольку в видеоматериалы включен разбор методических рекомендаций для учителей, подготовленный специалистами ФИПИ по итогам проведенного анализа результатов ЕГЭ 2018 года. Краткие обзоры методических рекомендаций по обществознанию, истории, биологии, русскому языку, математике, иностранным языкам, информатике, литературе и физике и химии размещены на сайте ведомства.