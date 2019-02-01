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В Тюмени турнир по самбо посвятят защитникам Отечества

Спорт, 13:15 14 февраля 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Открытый турнир по самбо пройдет в Тюмени в Президентском кадетском училище 17 февраля. В соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества, примут участие около 100 юных самбистов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На татами встретятся спортсмены из ДЮСШ "Олимпиец", СДЮСШОР "Центр дзюдо", КДТ им. Кижеватова, клубов "Самбо-72" и ООО "Северстройпроект", а также из Заводоуковского городского округа, Ялуторовска и Тюменского района.

Соревнования пройдут по действующим правилам федерации самбо. К участию в них допускают юношей 2005-2006 годов рождения.

Торжественное открытие соревнований в 10 часов, после чего стартуют предварительные поединки. В этот же день по окончании финальных поединков состоится награждение победителей.

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# День защитника Отечества , самбо

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