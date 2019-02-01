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Логинов и Гараничев выйдут на старт восьмого этапа Кубка мира в США

Спорт, 13:04 14 февраля 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев в составе российской сборной примут участие в восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу близ Солт-Лейк Сити (США). Начало стартов 14 февраля, сообщает Союз биатлонистов России.

Он завершит заокеанское турне биатлонной элиты, скомканное из-за канадских морозов и нежелания спортсменов ломать график подготовки к чемпионату мира.

В состав сборной России вошли среди мужчин: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

У женщин: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева.

Программа этапа начнется с женского спринта 14 февраля в 21 час 15 минут по мск.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев , Кубок мира , США

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