Логинов и Гараничев выйдут на старт восьмого этапа Кубка мира в США

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев в составе российской сборной примут участие в восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу близ Солт-Лейк Сити (США). Начало стартов 14 февраля, сообщает Союз биатлонистов России.

Он завершит заокеанское турне биатлонной элиты, скомканное из-за канадских морозов и нежелания спортсменов ломать график подготовки к чемпионату мира.

В состав сборной России вошли среди мужчин: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

У женщин: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева.

Программа этапа начнется с женского спринта 14 февраля в 21 час 15 минут по мск.