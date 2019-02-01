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Тюменская полиция нашла наркотики у гостя Когалыма

Происшествия, 10:36 16 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Наркотическое вещество изъяли полицейские Тюменского района у жителя Когалыма. Пассажир остановленного для проверки автомобиля заметно нервничал и вызвал подозрение у правоохранителей, сообщает УМВД Тюменской области.

Наряд ДПС остановил автомобиль "Лада" для проверки документов на 317 километре автодороги Тюмень-Екатеринбург. За рулем был житель Екатеринбурга, а владелец машины находился на пассажирском сидении.

Молодой человек заметно нервничал, чем вызвал подозрения у сотрудников полиции. Автоинспекторы приняли решение о личном досмотре 22-летнего жителя Когалыма. В кармане его куртки был обнаружен сверток. Экспертиза показала, что северянин перевозил около трех граммов наркотического вещества.

Правонарушитель сообщил, что ездил в Башкирию с целью покупки транспортного средства, там же приобрел запрещенный препарат.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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# наркотики , уголовные дела

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