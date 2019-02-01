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Антипинский НПЗ переработал 50-миллионную тонну нефти

Экономика, 12:20 18 февраля 2019

annpz.ru

На Антипинском НПЗ переработана 50-миллионная тонна нефти. Подобных объемов переработки, сообщает пресс-служба предприятия, завод достиг менее чем за 13 лет с момента выпуска первой партии товарной продукции в 2006 году, в результате непрерывного строительства и модернизации технологических установок.

За это время установленная производственная мощность предприятия увеличилась в 90 раз и на текущий момент составляет 9 млн тонн нефти в год.

Антипинский НПЗ, который находится под управлением АО "Новый Поток" – самое крупное в России частное нефтеперерабатывающее предприятие с рекордной глубиной переработки – 98%, выпускающий всю линейку нефтепродуктов стандарта Евро-5.

По итогам 2018 года Антипинский НПЗ стал победителем конкурса "Лидер промышленности РФ – 2018" в номинации "Нефтеперабатывающая промышленность".

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# Антипинский НПЗ , нефтепродукты

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