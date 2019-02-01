Двадцать три иностранных профессора претендуют на право преподавать в Школе перспективных исследований

| Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

23 иностранных преподавателя примут участие в третьем конкурсе по отбору профессоров в Школу перспективных исследований, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

С 7 по 10 марта кандидаты из 14 стран, обладатели степени PhD ведущих университетов мира, приедут в Тюмень для участия в проектно-аналитической сессии, на которой они будут разрабатывать и защищать междисциплинарные исследовательские проекты.

Уникальный формат поиска и отбора международных профессоров состоит из двух предварительных этапов: приема заявок и скайп-собеседований. В 2019 году из 153 заявок были выбраны 23 финалиста.

Те кандидаты, чьи проекты окажутся наиболее многообещающими с точки зрения их вклада в мировую дискуссию о наиболее важных проблемах социогуманитарных дисциплин, биологии и IT, смогут получить полные профессорские ставки в Школе.

Профили кандидатов доступны по ссылке.

Мероприятие пройдет на английском языке. Необходима регистрация. В первый день проектно-аналитической сессии — 7 марта — кандидаты будут представлять свой исследовательский опыт и исследовательские интересы. Каждый из участников сессии выступит с 10-минутной презентацией, у публики будет возможность задать каждому выступающему несколько вопросов.

Пленарные обсуждения проектов пройдут 8-10 марта с 13 часов (МСК) и будут транслироваться онлайн с синхронным русским переводом. Вопросы к докладам групп также смогут задать зрители онлайн-трансляции на странице Школы. Избранные вопросы и комментарии зрителей, подключившихся к трансляции, будут озвучены во время общего обсуждения.