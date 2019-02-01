Вся таблица Менделеева - в недрах Тюменской области

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В недрах Тюменской области - вся таблица Менделеева. Об этом неоднократно заявлял член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор НИИ геологии и минеральных ресурсов, председатель Союза создателей Тюменского нефтегазового комплекса, Почетный гражданин Тюмени, Почетный гражданин Тюменской области Иван Нестеров.

"Основа экономики области - добыча нефти и газа. Здесь сосредоточены крупнейшие в России нефтяные, газоконденсатные месторождения. Есть большие месторождения каменного угля, торфа, золота. Тюменская область богата ураном, йодом — есть что развивать с хорошими перспективами... Ямал стоит на диатомитах — ценном сырье для производства электроники, строительных материалов, солнечного кремния. Диатомит в сочетании с алюминиевым порошком дает жидкое стекло, которое при застывании становится сверхпрочным материалом, прекрасно подходящим в строительной сфере", - говорил он в одном из интервью.

ООН провозгласила 2019 год годом таблицы Менделеева -открытию Периодического закона химических элементов исполняется 150 лет.

Информационное агентство "Тюменская линия" начинает цикл материалов, посвященных недрам Западной Сибири.

С открытием периодической таблицы Менделеева изменилась вся мировая наука. Значение периодического закона химических элементов стало важно не только для химии, но и физики, космологии, геохимии.

Периодический закон был открыт Дмитрием Менделеевым в 1871 году. Разные ученые XIX века пытались найти закономерность и упорядочить все известные элементы. Менделеев установил, что химические свойства элементов меняются и повторяются с возрастанием относительной атомной массы.

На основе этого он расставил 63 известных элемента по шести периодам и восьми группам. Каждый период начинался металлом и заканчивался неметаллом. Менделеев оставил пробелы в таблице для неоткрытых элементов и сделал перерасчет относительной атомной массы некоторых элементов.

Например, считалось, что атомная масса бериллия – 13,5, а не 9, как это известно сейчас. По логике Менделеева металл необходимо было поместить между углеродом с атомной массой 12 и азотом с атомной массой 14. Однако это нарушало бы принцип периодического закона: металл оказался бы между двумя неметаллами. Поэтому Менделеев предположил, что место бериллия между литием (7) и бором (9), то есть атомная масса бериллия должна быть примерно 9, а валентность – II или III.

Математическая точность Менделеева впоследствии подтвердилась экспериментально, пропущенные ученым клетки постепенно стали заполняться. При этом Менделеев не знал о существовании элементов, их еще предстояло открыть, но уже смог определить их порядковый номер, атомную массу, валентность, свойства.

В этом заключается главное значение открытия периодического закона Менделеева. Несмотря на новые знания, нахождение новых элементов и расширение таблицы, принцип периодического закона сохраняется и подтверждается до сих пор.

Наиболее подробно Менделеев описал три фантомных элемента – экабор, экаалюминий, экасилиций. Они были открыты в 70-80-х годах XIX века и названы соответственно скандием, галлием, германием.

Открытие, сделанное Менделеевым, повлияло на развитие науки. Если раньше новые элементы находились случайно, то с периодической таблицей химики целенаправленно, ориентируясь на пустые клетки, стали искать элементы. Так были открыты многие редко встречающиеся элементы, например, рений.

Таблица также дополнилась инертными газами и радиоактивными элементами.

Кроме того, в конце XIX века благодаря теории строения атома стало известно, что свойства элементов находятся в зависимости не от относительной массы атомов, как это вывел Менделеев, а от заряда ядер. При этом порядковый номер элементов совпал с показателем заряда атома. Это позволило связать химию и физику и продолжить изучение внутриатомной энергии.

Таблица Менделеева охватывает всю неорганическую химию и дает четкое представление о химических, физических свойствах элементов и их месте во Вселенной.

Периодический закон Менделеева повлиял на развитие химии и других смежных наук. Менделееву удалось предсказать многие элементы, которые были открыты позже. Он рассчитал для них атомную массу, определил их свойства. Значения подтверждались с нахождением элементов. Периодическая таблица задала направление химии: ученые стали искать элементы, ориентируясь на ее пробелы.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.

Борис Олейник