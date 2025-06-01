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Тюменцы отметили День молодежи с Госавтоинспекцией

Общество, 16:12 28 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией, посвященный безопасности дорожного движения, прошел в рамках Дня молодежи на стадионе "Геолог" в Тюмени 28 июня. Праздник для горожан устроила Госавтоинспекция Тюменской области.

"Сегодня мы традиционно в преддверии дня Госавтоинспекции проводим фестиваль. Мы в этот день рассказываем тюменцам о здоровом образе жизни, популяризируем правильное поведение на дорогах как водителей, так и пешеходов", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

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Для гостей праздника работали различные мастер-классы, желающие могли посетить выставку ретро-автомобилей, мотоциклов, военной техники от центра "Воин".

"Сегодня для горожан работает много интерактивных площадок, которые направлены на обучение безопасного поведения на дорогах. Уже второй год спросом пользуется площадка с электросамокатами. На специальной зоне дети со взрослыми могут научиться правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности", - добавил Андрей Миллер.

Помимо этого традиционно волонтеры раздали всем желающим две тысячи порций тюменского пломбира.

Шестилетняя Екатерина Миллер уже не в первый раз приходит на праздник, чтобы поддержать папу. Ее мама Ксения отметила, что мероприятие масштабное и полезное. "Дети могут посмотреть автомобили, поучаствовать в активностях, поесть бесплатного мороженого, и научиться быть ответственным участником дорожного движения", - отметила Ксения Миллер.

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Самым долгожданным событием стал демонстрационный полет и снижение вертолета "ЮТэйр" над футбольным полем стадиона. В завершение мероприятия между сотрудниками силовых структур и представителями органов власти прошел товарищеский матч.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок

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# вертолет , Госавтоинспекция Тюменской области , День молодежи , стадион Геолог , футбол

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