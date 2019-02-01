Углерод и водород: добыча нефти и газа - основа экономики Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Углеводороды — органические соединения, состоящие исключительно из атомов углерода и водорода.

Углерод (Carboneum), С, химический элемент IV группы периодической системы Менделеева, атомный номер 6, атомная масса 12,011.

Водород (hydrogenium) самый первый химический элемент, в таблице Менделеева обозначается символом H. Относительная атомная масса (атомный вес) 1,008 (округленно 1). Представляет собой легкий газ без запаха и цвета.

Добыча углеводородов - нефти и газа - основа экономики Тюменской области. Здесь сосредоточены крупнейшие в России нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения.

Член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор НИИ геологии и минеральных ресурсов Иван Иванович Нестеров видел громадные перспективы экономики региона именно в развитии нефтегазодобывающей отрасли.

"Нужно добиться, чтобы Тюменская область могла добывать 750 млн тонн нефти в год и триллион кубометров газа. Запасов в наших недрах хватит на 200 лет! – утверждал он в одном из последних интервью. - Но нефть надо использовать комплексно — не только как сырье".

Историки утверждают, что официально сибирскую нефть открыли еще во времена Петра I. Одна из научных экспедиций, которые направлял в Сибирь император, обнаружила нефть. Образец "черного золота" царю преподнес капитан Табберт. А после этого про "дивную жидкость" забыли на несколько веков.

Первая нефть промышленного значения (дебитом 350 тонн в сутки) была получена в 1960 году около села Шаим Кондинского района. Бригаду Семена Урусова, пробурившую ту знаменитую скважину, знал весь Союз. Затмить их смог, пожалуй, только Юрий Гагарин, совершивший первый полет в космос.

Это долгожданное открытие позволило еще шире развернуть поиски нефти и газа на территории Западно-Сибирской низменности и всей Сибири. И уже к 70-му году на территории Тюменской области было открыто более 80 нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений. Многие из них были крупнейшими в мире: Самотлорское, Федоровское, Мамонтовское – нефтяные, Уренгойское, Медвежье, Заполярное – газовые. Соответственно, увеличивались и объемы добычи. Так, если в 1965 году в Тюменской области было добыто 953 тысячи тонн нефти, то в 1970 – уже 28 млн тонн, а в 1975 – более 141 млн тонн.

Всего за период работы Главтюменьгеологии и предшествующих ей геологических структур на тюменской земле с 1953 по 1991 годы по данным Сибирского научно-аналитического центра были открыты 550 месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них такие уникальные с запасами газа более 500 млрд кубометров и нефти более 300 млн тонн : Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское и др.

По состоянию на 1 января 2018 в Тюменской области (без учета автономных округов) открыто 45 месторождений углеводородного сырья. В 2017 году было открыто три новых месторождения — им. А.С. Парасюка, Имгытское, им. Ю.В. Ознобихина, все на лицензионных участках недр ООО "РН-Уватнефтегаз". Извлекаемые запасы нефти составили 468 млн тонн.

В 2017 году в Тюменской области запущено в эксплуатацию три новых месторождения – Северо-Тямкинское, Косухинское и Северо-Тамаргинское. В 2017 году добыча нефти в Тюменской области составила 10,91 млн тонн. Объем добычи нефти в первом полугодии 2018 года составил 6,2 млн тонн.

Добыча попутного нефтяного газа в 2017 году составила 385 млн м3. Попутный нефтяной газ используется для обеспечения энергетических потребностей нефтегазовых промыслов, применяется на газотурбинных или газопоршневых электростанциях.

Поисковые лицензии на углеводородное сырье занимают обширные площади и включают территории муниципальных районов: Абатский, Ишимский, и Тобольский. Все недропользователи, владеющие поисковыми лицензиями, являются предприятиями малого и среднего бизнеса. Также в регионе поисковые работы по государственному контракту ведет АО "Росгеология" (Тобольско-Карабашская зона).

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

Борис Олейник