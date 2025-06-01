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Тюменские автоинспекторы проводят акцию по защите юных водителей

Общество, 19:46 29 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несовершеннолетних водителей за рулем выявят в Тюменской области 29 июня. А в понедельник, 30 июня инспекторы проверят правила перевозки детей в автомобилях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Госавтоинспекция проводит большую разъяснительную, просветительскую работу по безопасности детей на дорогах, но надзорные мероприятия, позволяющие выявлять нарушения ПДД как детьми, так и родителями очень важны. В этом году сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности более четырех тысяч водителей, перевозивших детей в автомобилях без удерживающих устройств, а также около 500 подростков, управлявших транспортом, не имея соответствующего права", - отметил , - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Данные о нарушении правил дорожного движения подростками направят в подразделения по делам несовершеннолетних. Родителей нарушителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

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# ГИБДД по Тюменской области

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