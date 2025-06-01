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Более 30 соловьев зарегистрировали участники акции "Соловьиные вечера" в Тюмени

Общество, 17:51 29 июня 2025

Более 30 соловьев зарегистрировали участники акции "Соловьиные вечера" в Тюменской области. Это больше, чем за предыдущие два года, сообщает реготделение Союза охраны птиц России.

Наиболее оптимальные местообитания для обыкновенного соловья в Тюмени зафиксировали вблизи поймы реки Туры со стороны микрорайона Заречного, в экопарке Затюменском и сопредельных территориях. А также в небольших биотопах вдоль Московского тракта.

Со стабильным постоянством птицы занимают кустарниково-ивовые биотопы в селе Кулаково недалеко от реки Пановки и парка им. Н.М. Чукмалдина.

Несмотря, на то, что многие места обнаружения соловьёв в Тюмени из года в год не меняются, в 2025 г. приходили новые сообщения о встречах поющих птиц, в других городах и населенных пунктах области. Качественные аудиозаписи поющих птиц удалось сделать у Ишима, села Успенка Тюменского района и поселка Троицкого.



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