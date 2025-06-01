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Пятый городской фестиваль "Джем" идет в Тюмени на улице Дзержинского

Общество, 17:32 29 июня 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пятый городской фестиваль "Джем" идет на улице Дзержинского в Тюмени. На мероприятии организованы мастер-классы, маркет местных производителей, театральные перформансы и живые концерты, ярмарка мастеров, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Наша главная задача — развитие предпринимательства, то есть мы предоставляем им возможность познакомить жителей со своими продуктами, услугами и, может быть, где-то влюбить их в свои бренды и развиваться", - рассказала руководитель фестиваля "Джем" Наталья Паденко.

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По словам генерального директора ТАРКИ Алексея Краева, задача "Джема" — это развитие города.

"Далеко не каждый город настолько молод, но при этом настолько зрел для того, чтобы делать общественные пространства не просто красивыми, а содержательными, осознанными, а ещё делать это путем привлечения самих горожан. У команды "Джема" это получается", - отметил Краев.

Гости фестиваля могут приобрести подарки ручной работы, угоститься кофе.

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# ТАРКИ , фестиваль

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