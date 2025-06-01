Пятый городской фестиваль "Джем" идет в Тюмени на улице Дзержинского
Пятый городской фестиваль "Джем" идет на улице Дзержинского в Тюмени. На мероприятии организованы мастер-классы, маркет местных производителей, театральные перформансы и живые концерты, ярмарка мастеров, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Наша главная задача — развитие предпринимательства, то есть мы предоставляем им возможность познакомить жителей со своими продуктами, услугами и, может быть, где-то влюбить их в свои бренды и развиваться", - рассказала руководитель фестиваля "Джем" Наталья Паденко.
По словам генерального директора ТАРКИ Алексея Краева, задача "Джема" — это развитие города.
"Далеко не каждый город настолько молод, но при этом настолько зрел для того, чтобы делать общественные пространства не просто красивыми, а содержательными, осознанными, а ещё делать это путем привлечения самих горожан. У команды "Джема" это получается", - отметил Краев.
Гости фестиваля могут приобрести подарки ручной работы, угоститься кофе.