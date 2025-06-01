Желтоголовые трясогузки впервые поселились на площадке "ЗапСибНефтехима"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гнездование желтоголовых трясогузок в границах промышленной площадки "ЗапСибНефтехима" выявило летнее орнитологическое обследование. Его провели по комплексному проекту СИБУРа по охране птиц "Территория чибисов".

Такой факт зафиксирован впервые, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима". "Этот вид был впервые отмечен в границах промышленной площадки, причем сразу в виде двух территориальных пар, обосновавшихся в восточной части предприятия", – отмечено сообщении.

Семейство трясогузковых насчитывает около 70 видов, в род собственно трясогузок входят 13 видов. Они распространены почти повсеместно — их нет только в Антарктиде и на островах Тихого океана.

В России в основном встречаются белая, желтая, желтоголовая, горная и черноголовая трясогузки. Самая маленькая из них — желтая трясогузка — весит около 18 граммов. Как правило, уже в мае они образуют пары и строят гнезда. Место для выведения потомства пернатые стараются выбрать относительно уединенное, редко посещаемое людьми.

На "ЗапСибНефтехиме" выполнение рекомендаций по срокам кошения травы в мае-июне 2025 года создало благоприятные условия для успешного размножения наземногнездящихся птиц. В результате были обнаружены выводки у 10 пар чибисов, шесть пар травников, пять пар больших веретенников, а также двух пар чирка-свистунка и одной пары свиязи. Все участки, где были найдены выводки, включают в себя заболоченные территории – важный элемент ландшафта, формирующий благоприятные кормовые и защитные условия для птиц.

Особого внимания заслуживает успешное размножение выводков чибисов, больших веретенников и травников на новых территориях обитания в восточной части "ЗапСибНефтехима", где в этом году птицы начали гнездование впервые. Это подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, направленных на адаптацию территорий к нуждам дикой природы даже в условиях действующего производства.