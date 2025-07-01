  • 24 июля 202524.07.2025четверг
  • USD78,4477
    EUR91,7897
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер восточный

Работы по обустройству уличного освещения завершены в Сургутском районе

Экономика, 20:04 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завершена модернизация наружного освещения в 15 населенных пунктах, включая отдаленные Лямино, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Специалисты МУП "Сургутские районные электрические сети" выполнили работы на 21 объекте: проложили свыше 2 км линий электропередачи и смонтировали 89 энергоэффективных светодиодных светильников. Общий объем инвестиций составил более 4,8 млн рублей.

Все работы выполнены с учетом обращений местных жителей и предложений администраций поселений, подчеркнул Андерй Трубецкой. Особое внимание уделено местам с высокой пешеходной активностью. Так, в Лянторе появилось дополнительное освещение возле детского сада "Журавушка". В Тром-Агане подсветили территорию сельского клуба, в Барсово – подходы к поликлинике. В Локосово выполнено освещение въезда в поселение. Светодиодные фонари не только повышают безопасность в темное время суток, но и способствует созданию комфортной городской среды.

Продолжим работу в следующем году, начали формировать план, заключил глава района Андрей Трубецкой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Сургутский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 24.07.2025Работы по обустройству уличного освещения завершены в Сургутском районе
19:12 24.07.2025200 тысяч мальков краснокнижного осетра выпустят в Иртыш в Уватском районе
18:16 24.07.2025Российские компании предпочитают оплату через СБП
15:54 24.07.2025В Сладковском районе построили новый водопровод

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора