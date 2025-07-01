Работы по обустройству уличного освещения завершены в Сургутском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завершена модернизация наружного освещения в 15 населенных пунктах, включая отдаленные Лямино, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Специалисты МУП "Сургутские районные электрические сети" выполнили работы на 21 объекте: проложили свыше 2 км линий электропередачи и смонтировали 89 энергоэффективных светодиодных светильников. Общий объем инвестиций составил более 4,8 млн рублей.

Все работы выполнены с учетом обращений местных жителей и предложений администраций поселений, подчеркнул Андерй Трубецкой. Особое внимание уделено местам с высокой пешеходной активностью. Так, в Лянторе появилось дополнительное освещение возле детского сада "Журавушка". В Тром-Агане подсветили территорию сельского клуба, в Барсово – подходы к поликлинике. В Локосово выполнено освещение въезда в поселение. Светодиодные фонари не только повышают безопасность в темное время суток, но и способствует созданию комфортной городской среды.

Продолжим работу в следующем году, начали формировать план, заключил глава района Андрей Трубецкой.