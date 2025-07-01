Заслуги тюменцев отмечены на торжественном мероприятии ко Дню города

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Тюмень - город с богатой историей, сильным характером и особой судьбой. Это первый русский город в Сибири, откуда начиналось освоение огромной территории, которая лежит к востоку от Уральских гор. Это отметил губернатор Тюменской области, приветствуя участников торжественного мероприятия, посвященного 439 годовщине образования областной столицы.

"Здесь было положено начало промышленному, образовательному и культурному развитию всего большого региона", - подчеркнул Александр Моор.

В разные годы Тюмень оказывалась в центре важных событий. В годы Великой Отечественной войны стала надежным тылом. В середине 20 века – обрела статус столицы нефтегазового освоениям – именно отсюда началась история большой тюменской нефти, история, которая изменила всю страну, дала развитие всей Западной Сибири.

"Тюмень всегда движется только вперед, - подчеркнул губернатор. – Это город, который дает возможность учиться, работать, развивать бизнес, создавать семью, строить планы".

Тюмень, по словам главы города Максима Афанасьева, как и 439 лет назад, остается надежной опорой и духовной крепостью России. "Тюменская земля славна именами своих ученых, художников , писателей, рабочих и строителей, - сказал он. - Именно здесь впервые были открыты богатые кладовые Сибири, и началась промышленное освоение месторождений нефти и газа. Большое количество имен хранит летопись нашего города. Мы чтим заслуги выдающихся земляков, которые своим трудом определяют развитие Тюмени. Многие из них удостоены высокого звания "Почетный гражданин города Тюмени".

Впервые высокое звание "Почетный гражданин города Тюмени" было присвоено полтора века назад. С тех пор многое изменилось, но традиция продолжает жить. В этом году, по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, этого звания были удостоены участники Великой Отечественной войны. В Тюмени это высокое звание получили 23 ветерана. Таким образом, в летопись "Почетных граждан города Тюмени" внесен 81 человек.

Решением Тюменской городской думы звание "Почетный гражданин города Тюмени" за значительный вклад в развитие города, выдающиеся заслуги в социально-экономической, политической, благотворительной и общественной деятельности, присвоить директору Тюменского аккумуляторного завода Александру Корелякову.

Знаковым историческим документом города является "Книга Почета города Тюмени". И каждый год в ней появляются новые страницы. Отныне в этом историческом документе отдельная глава будет посвящена коллективу Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища имени Героя Советского Союза, маршала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова.

Отдельные главы в этом историческом документе будут посвящены коллективам Тюменского президентского кадетского училища, "Мостостроя-11", акционерного общества "ГМС Нефтемаш".

Уже стало доброй традицией в День города передавать ребятам в зоне спецоперации особые подарки. В этом году по инициативе городского Совета ветеранов ко Дню города был объявлен благотворительный сбор-марафон "Квадрокоптер для Победы", к которому присоединились сотрудники администрации города, коллективы многих организаций и предприятий. На сегодня средств собрано больше, чем планировалось. На эти деньги купили 16 дронов, их передадут в 8 подразделений.

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

Два из них переданли участнику СВО Александру, который прибыл в Тюмень из зоны проведения специальной военной операции. "Особенно приятно, что даже в такой светлый праздник, который пропитан такой любовью и радостью, вы помните про нас, - сказал Александр. - Город- это не просто определенная территория, это общность нас, людей, которые здесь живут, работают, созидают, растят детей. Родина начинается для каждого из нас с самых близких людей. А потом – это твой двор, твой город, твоя страна, великая наша единственная Родина Россия. Нам есть за что воевать – за веру, за историю, за право жить в нашей суверенной и свободной стране, за наше будущее. Тюмень – лучший город Земли, и Победа будет за нами"!

Всех неравнодушных тюменцев — простых горожан, общественных деятелей, предпринимателей объединил проект "Тюмень для Победы". Меньше чем за год на его счета поступило порядка 80 миллионов рублей. Было закуплено и передано бойцам 51 автомобиль, 44 мотоцикла, 65 средств связи, 43 детекторов дронов, 25 квадроциклов, 25 станций РЭБ, 35 генераторов, 60 квадрокоптеров.

За значительную помощь благотворительному проекту "Тюмень для Победы", знак отличия "Почётный благотворитель проекта "Тюмень для Победы" присвоен коллективу общества с ограниченной ответственностью "ЦС-Моторс". Его вручили генеральному директору предприятия Виктору Пушкареву.

Борис Олейник