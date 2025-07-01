Максим Афанасьев рассказал о планах озеленения Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Работы по обустройству Комарово-парка в Тюмени близятся к завершению. Параллельно формируется мастер-план третьей очереди экопарка "Затюменский". Растет количество зеленых уголков в черте города - так областной центр уверенно движется в сторону систематического увеличения озеленения. Об этом в эфире программы "Час Тюмени" сообщил глава города Максим Афанасьев.

Только за минувшие годы вместо пустырей в городе появилось несколько благоустроенных зон: скверы Льва Ровнина, Равновесия. Десятки деревьев высадят в новом сквере Петра Ершова в районе Солнечного проезда. Локация, посвященная отрядам мэра в районе ул. Мельничный тоже пополнится зелеными насаждениями.

Максим Афанасьев заверил, что вопрос озеленения находится на его личном контроле.

"Близится к завершению разработка большой программы "Парки Тюмени" с горизонтом планирования до 2030 года. Ее цель — вовлечь существующие лесопарки, лесные массивы, которые находятся по периметру, в жизнь областного центра. Они могли бы стать аналогами Гилевской рощи, экопарка "Затюменский". Речь идет о территориях в районе Плеханово, Труфаново и на Верхнем Бору", — поделился мэр.

На этих территориях, по его словам, не требуется серьезного вмешательства со стороны властей. Можно создать здесь экотропы, обустроить освещение, места для отдыха, чтобы горожане могли посещать их смогут круглогодично. "Мы видим, что это востребовано, и работаем на перспективу", - заключил Максим Афанасьев.

Инна Пахомова