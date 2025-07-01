В здании детского сада № 9 в Ишиме заменят полы и коммуникации

| Фото: из Telegram-канала главы Ишима Фёдора Шишкина (архив) | Фото: из Telegram-канала главы Ишима Фёдора Шишкина (архив)

Ремонтные работы ведутся в здании детского сада № 9 на ул. Максима Горького в Ишиме. Здесь запланированы замена полов, коммуникаций, внутренняя отделка помещения.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Ишима Федор Шишкин, к сдаче в эксплуатацию объект должен быть готов ориентировочно к концу сентября.

Ранее ремонт завершили в корпусе детского сада № 19. "Таким образом, за этот год в Ишиме будет отремонтировано два детских сада. Считаю, это хороший показатель для города. А главное – наши дети будут заниматься в хороших условиях", - сказал Федор Шишкин.