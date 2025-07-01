Тюменские психологи выяснили, как жены вахтовиков справляются со стрессом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специфику управления стрессом у женщин, чьи мужья работают вахтовым методом, выявили психологи ТюмГУ. Оказалось, что они чаще мысленно уходят от проблемы в сравнении с женщинами, постоянно проживающими с супругами, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Кроме того, выше показатели по продуктивным стратегиям у женщин с детьми. Именно они помогают справляться со стрессом при периодическом раздельном проживании с мужьями.

"Мы увидели, что женщины, имеющие детей, чаще прибегают к принятию, позитивному переформулированию и личностному росту, а также чаще смотрят на трудности с юмором, в отличие от женщин, не имеющих детей. Характерно, что женщины без детей в таких семьях имеют более вариативный репертуар стратегий совладающего поведения в сравнении с женщинами, постоянно проживающими с супругами", — рассказала доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Ирина Русяева.

Исследование показало, что у женщин без детей при периодическом раздельном проживании с супругом выражены "отрицание" и "обращение к религии". По словам психологов, отрицание можно расценивать как одну из доминирующих реакций женщины, столкнувшейся с необходимостью самостоятельно решать возникающие трудности. В особенности те из них, что ей раньше не приходилось решать самой. Поэтому происходит отрицание самого факта возникновения трудности, выбирается принцип "не замечать". Один из вариантов поиска новых "опор" в этой ситуации — поиск помощи, поддержки "высших сил", что приводит женщин к выбору стратегии — "обращение к религии".

Для женщин, совместно проживающих с супругом, данные стратегии свойственны в меньшей степени. Вероятно, что совместное времяпрепровождение позволяет супругам находить поддержку и опору друг в друге, считают специалисты.

В настоящее время вахтовый метод организации труда распространен среди предприятий различных отраслей. Как подчеркивают психологи, такие семьи нуждаются в помощи ввиду специфичности их отношений.

Исследование кандидатов психологических наук Ксении Володиной, Ирины Русяевой и Анны Рагулиной можно прочитать по ссылке.