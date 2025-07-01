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Минтруд РФ: маткапитал можно направить на оплату детского сада

Экономика, 21:38 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оплатить детский сад материнским капиталом можно в любое время, не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка. Использовать его можно независимо от того, на кого из детей получен сертификат, сообщает Минтруд РФ.

Также средства господдержки можно направить на оплату пребывания в дошкольном учреждении нескольких детей.

Потратить средства можно в том числе на дополнительные кружки или секции в детсаду.

Подать заявление на распоряжение маткапиталом можно на госуслугах или в клиентской службе Социального фонда, МФЦ.

Соцфонд перечислит средства в детский сад в течение пяти рабочих дней после принятия решения по заявлению.

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# материнский капитал , Минтруд РФ

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