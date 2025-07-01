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Александр Моор принял участие в торжественном мероприятии перед Днем города

Губернатор, 19:53 24 июля 2025

из Telegram-канала Александр Моор | Фото: из Telegram-канала Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор традиционно перед Днем города принял участие в торжественном мероприятии 24 июля.

“С Тюмени началось освоение Сибири и Дальнего Востока. Это город трудовой доблести, жители которого в годы Великой Отечественной войны трудились во имя Победы. Это управленческий и интеллектуальный центр создания и развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, который и по сей день является прочным фундаментом для отечественной экономики”, – написал он в Telegram-канале.

Главная ценность – это люди, трудолюбивые и самоотверженные, подчеркнул глава региона. Он вручил благодарности губернатора Тюменской области за заслуги в развитии разных сфер, а также благодарственные письма регионального правительства за выполнение особо важных заданий, способствующих социально-экономическому развитию.

Чествовали и 81-го почетного гражданина Тюмени. Им стал руководитель Тюменского аккумуляторного завода Александр Кореляков.

“Тюмень остается вечно молодой. Визитная карточка областной столицы – это не только бережно хранимый исторический центр, но и новые жилые массивы, дороги и мосты, современные детские сады, школы, больницы, общественные пространства. Тюменцы – это одна большая и дружная семья, крепкая и сплоченная команда. А значит, нам все по силам!”, – заключил Александр Моор.

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# Александр Моор , День города Тюмени

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