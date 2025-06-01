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Молодые тюменцы отправятся на форум "Добрино" в Ханты-Мансийск

Общество, 16:48 29 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Лидеры общественных организаций, органов власти, бизнеса и образовательных учреждений Тюменской области примут участие во Всероссийском форуме "Добрино". Событие пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре. Заявку можно подать до 9 июля.

Как сообщает МегаТюмень, участниками форума могут стать активисты от 18 до 35 лет. Участник форума "Добрино" в 2024 году Александр Токарев рассказал, что мероприятие его очень впечатлило.

"Я участвовал в направлении "Обучение служением". Мы обсуждали, как внедрить этот образовательный подход в вузах и наладить взаимодействие между университетами и социальными заказчиками через студенческие инициативы. Отдельно хочу отметить спикеров и гостеприимство Ханты-Мансийска. Считаю, что активная молодежь обязательно должна посетить Образовательный центр "Добрино" и насладиться уникальной природой региона, — поделился активист.

На форуме участников ожидают пять направлений. В том числе "Служение как профессия". На треке обсудят, как превратить социальную активность в драйвер профессионального роста. Участники изучат успешные практики, корпоративные стратегии в области служения обществу и разработают методические рекомендации для создания социальных программ.

Трек "НКО и общественные организации" посвящен устойчивому развитию некоммерческого сектора. Молодые люди рассмотрят механизмы поддержки, взаимодействия с государством и бизнесом, а также определят направления роста для своих организаций.

Секцию "Обучение служением посвятили партнерству между школами, вузами, НКО и бизнесом. Программа включает успешные кейсы социальной активности студентов, новые форматы стажировок, грантов и волонтерских практик.

Направление "Гражданское общество" для тех, кто вовлечен в процессы патриотического воспитания, самоуправления и сохранения культурного наследия.

"Воспитание: семья и наставничество" посвятят воспитанию гражданской ответственности через семейные ценности и наставничество. Молодые люди разработают проекты совместного волонтерства, изучат лучшие практики воспитания и создадут методические пособия.

Молодежь примет участие в обсуждениях, разработке и воплощении идей. Каждый из них вернется домой с готовыми инструментами и четким пониманием, как развивать гражданское общество — в стране, регионе, коллективе или сообществе.

Отметим, форум является флагманским проектом Академии развития гражданского общества "Добрино".

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# волонтеры , общественные организации

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