"Урок цифры" проведут в тюменской школе № 88

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

"Урок цифры" об искусственном интеллекте и машинном обучении состоится в тюменской школе № 88, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Необычный урок информатики от специалистов по аналитике данных Сбербанка пройдет в рамках всероссийского образовательного мероприятия, которое продлится с 25 февраля по 3 марта.

Для учеников с первого по восьмой класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут обучать робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести "фичеринжиниринг", то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.

Тренажер для старшеклассников - это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, чрезвычайно важно показывать детям направления движения, открывать им карьерные горизонты и рассказывать, как может развиваться их жизнь. "Я уверен, что любой школьник очень талантлив и наша задача помочь ему реализовать свой потенциал, так как необходимость в высококлассных специалистах в будущем будет очень высокой", - подчеркнул Александр Ведяхин.

Следующие "Уроки цифры" в этом учебном году планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете. Все они соответствуют приоритетам федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".