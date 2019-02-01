Тюменские лыжники готовятся к соревнованиям памяти Федора Симашева

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Четырнадцать лыжников ОСШОР Л. Н. Носковой примут участие во Всероссийских соревнованиях "Приз заслуженного мастера спорта Федора Симашева", которые пройдут на родине выдающегося советского спортсмена в городе Заинске Республики Татарстан 21-24 февраля.

Как рассказали в пресс-службе школы, ребята 2001-2002 годов рождения уже прибыли к месту проведения состязаний для участия в тренировочных сборах. Здесь они под руководством старшего тренера по лыжным гонкам Николая Кошкина и тренера Никиты Сметанина готовятся к гонкам.