Тюменские лыжники готовятся к соревнованиям памяти Федора Симашева
Четырнадцать лыжников ОСШОР Л. Н. Носковой примут участие во Всероссийских соревнованиях "Приз заслуженного мастера спорта Федора Симашева", которые пройдут на родине выдающегося советского спортсмена в городе Заинске Республики Татарстан 21-24 февраля.
Как рассказали в пресс-службе школы, ребята 2001-2002 годов рождения уже прибыли к месту проведения состязаний для участия в тренировочных сборах. Здесь они под руководством старшего тренера по лыжным гонкам Николая Кошкина и тренера Никиты Сметанина готовятся к гонкам.
"Сборы проходят отлично, подготовка идёт полным ходом. Каждый день выходим на тренировки, акцент на скоростной работе, и, конечно, отрабатываем технику классических и коньковых ходов. Настрой перед соревнованиями боевой, готовы работать каждый сантиметр дистанции!", - поделилась впечатлениями юная тюменская спортсменка Снежана Пелевина.