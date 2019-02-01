Тюменских мужчин приглашают на лыжню

| Фото: СДЮСШОР № 2 | Фото: СДЮСШОР № 2

Соревнования "Мужская лыжня" пройдут на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в тюменском экопарке Затюменский (ул. Барнаульская, 17/2) 24 февраля. Старт в 9 часов, сообщает школа олимпийского резерва.

Состязания организованы в честь героя России Сергея Солнечникова. За медали поборются участники от 18 лет и старше из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска. Они преодолеют дистанцию 10 км свободным стилем. Старт раздельный с гандикапом по возрасту. Первыми к соревнованиям приступят самые старшие спортсмены, разрыв между каждым годом 10 секунд.