Тюменский врач за взятки "находил" у призывников серьезные заболевания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За получение взяток от призывников на 485 тыс. рублей предан суду травматолог тюменской больницы. Врач за вознаграждение "находил" у молодых людей заболевания, освобождавшие их от службы в армии, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в 2015-2017 годах врач работал в областном военном комиссариате в составе медкомиссии. Взятки от призывников или их родителей он получал через посредника.

Так, в декабре 2015 года травматолог создал условия, при которых призывнику было надрезано ахиллово сухожилие. В больнице ему выставили диагноз - рваная рана правой голени. Это освободило молодого человека от призыва в армию.

В ноябре 2016 года врача в очередной раз прикомандировали в военкомат, где он подтвердил у призывника застарелое повреждение ахиллового сухожилия правой голени. Молодой человек был признан ограниченно годным к военной службе и зачислен в запас. В феврале 2017 года ему выдали военный билет.

Другому призывнику врач поспособствовал в получении заключения о заболевании - двустороннего продольного плоскостопия. Еще одному молодому человеку травматолог помог подтвердить мочекаменную болезнь. Все они были признаны ограниченно годными к службе.

В ноябре 2017 года очередной призывник через посредника передал врачу взятку за подтверждение язвенной болезни. В этот раз все происходило под контролем правоохранительных органов. Было заведено уголовное дело.