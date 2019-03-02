Лучших педагогов и воспитателей выбрали в Ишимском районе

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

10 учителей и семь воспитателей боролись за звание лучшего в ежегодном конкурсе "Педагог года" в Ишимском районе. Позади пять конкурсных дней, в течение которых учителя демонстрировали профессионализм в обучении и воспитании детей. Проводили мастер-классы, открытые уроки и педсоветы.

Чемпионов педагогического профиля определило строгое жюри по ряду критериев. Лучшим воспитателем названа воспитатель стрехнинского детского сада Галина Десятова. Победителем среди учителей стал молодой преподаватель математики и информатики Первопесьяновской школы Николай Мутьев.

"Даже не ожидал, что выйду первым, потому что конкуренция была серьезной. Мастерство показывали опытные педагоги с большим стажем, но в этот раз повезло мне", - поделился Николай Мутьев.

Победители муниципального этапа конкурса представят Ишимский район на региональном уровне.

Инна Кондрашкина