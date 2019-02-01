Астрономы прогнозируют магнитную бурю в последний день февраля

| фото лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН | фото лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН

Магнитная буря, спровоцированная корональной дырой на Солнце, ожидается 28 февраля. При этом продолжаться она может более двух дней, сообщает центр Фобос.

По мнению ученых лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 27 февраля магнитосфера будет возбуждена сильнее обычного. Вероятность, что магнитная буря произойдет 28 февраля и 1 марта, оценивается выше 25%. Эксперты предполагают, что она будет относиться к категории G1, то есть окажется сравнительно слабой. Подобные бури, происходящие раз в 27 дней, характерны для периода, когда Солнце проходит через так называемый минимум 11-летнего цикла.

По предварительному прогнозу специалистов, магнитосфера в марте будет находиться в относительно спокойном состоянии. 8 и 12 марта ожидаются возмущения, но не доходящие до стадии магнитных бурь.