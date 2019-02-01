Житель Боровского хранил в гараже полторы тысячи литров контрафактного алкоголя

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Тюменском районе. В гараже жителя п. Боровского обнаружено более 1 тыс. 400 литров немаркированного спиртного, сообщает УМВД Тюменской области.

Поддельную алкогольную продукцию на общую сумму более 500 тыс. рублей обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в ходе оперативной работы.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 39-летний местный житель. Контрафакт он хранил для последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде.