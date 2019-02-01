Афиша на 1-3 марта: Александр Маршал, Сергей Трофимов, КВН и танцы

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"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет мероприятия на первые весенние выходные. Жители и гости Тюмени смогут посетить концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое. Подробнее - в обзоре.

Фестиваль команд КВН

Фестивалем ознаменовывается начало сезона 2019 года официальной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН.

На фестиваль лиги КВН "Запсиб" съедутся команды из разных городов страны. Команды представят четырехминутные визитные карточки.

Когда: 1 марта в 19 часов

Где: Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)

Стоимость: 250-400 рублей

"Ветер в тополях"

Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса "Ветер в тополях" пользуется большой популярностью на мировых театральных подмостках. Эта пьеса получила в 2006 г. премию Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая комедия".

Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться...

Когда: 1 марта в 18 часов

Где: драмтеатр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 161-900 рублей

Плюшевая вечеринка "Teddy bear party"

Тюменцев приглашают на самую мягкую, домашнюю и уютную вечеринку весны! Позвольте себе расслабиться в дружеской атмосфере. В эту ночь вас ждет самая веселая анимация, самые добрые эмоции и зажигательная танцевальная поддержка! Не забудьте прихватить с собой вашего плюшевого медвежонка!

Когда: 1 марта, сбор гостей в 23 часа, старт в полночь

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход после 23 часов: 300 рублей + депозит 700 рублей

Сергей Трофимов

Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем.

На его концерте не увидишь пустых глаз и равнодушных лиц — его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества артиста, а их, считай, целая страна!

Когда: 1 марта в 19 часов

Где: ДК "Нефтяник" (ул.Осипенко, 1)

Стоимость: 1200-3500 рублей

Александр Маршал

Александр Маршал – Заслуженный артист России, рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник групп "Аракс", "Пилигримы", "Цветы", "Парк Горького", а также как сольный исполнитель.

Впервые за много лет Александр Маршал даст в Тюмени большой сольный концерт, в репертуар которого войдут всеми любимые песни из сольного творчества артиста, такие как "Белый пепел", "Не улетай", "Лей, ливень" и многое другое.

Когда: 1 марта в 19 часов

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 1500-4000 рублей

Концерт "Март. Хит"

Первая музыкальная ласточка весны. Атмосфера лёгкости и свободы.

2 марта открываем весну концертом "Март. Хит".

Что будет? Только лучшие согревающие хиты для тебя!

Жанры: инди, рок, поп-рок, рок-н-ролл и не только - мы соберём хорошие песни в одном месте, чтобы тебе осталось только прийти и насладиться живым звуком ;)

Кто выступает? Лучшие ученики и преподаватели Romantic Sound!

Высокое качество и душевность наших концертов уже давно говорят сами за себя. А если ты ещё на них не был - самое время начать!

Когда: 2 марта в 17 часов

Где: Дом Печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 рублей

Танцевальный турнир на Кубок ТСК "Прибой"

Официальные соревнования города Тюмени по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" пройдут 2 марта в СК "Строймаш". Свои танцевальные программы представят спортсмены разных возрастных категорий. Ожидается участие около 1000 пар из городов Уральского федерального округа и других регионов России.

Участники продемонстрируют зрителям и судьям свои выступления по европейской и латиноамериканской программам. Наблюдать за выступлениями танцоров можно будет не только с трибун, но и дистанционно с любой точки мира: онлайн-трансляцию турнира организует "Мой портал" при поддержке проекта "Афиша Тюмень".

"Афиша Тюмень" выступает информационными партнером мероприятия.

Когда: 2 марта

Где: СК "Строймаш", ул.Индустриальная, 49а

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