  • 5 марта 20195.03.2019вторник
  • USD65,7956
    EUR74,7438
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер юго-западный

Об истории Масленницы расскажут тюменцам на празднике семи сундуков

Общество, 08:40 05 марта 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Праздник семи сундуков ожидает посетителей Археологического музея-заповедника на озере Андреевском в Тюмени с 4 по 10 марта. В эти дни тюменцы не только узнают об истории празднования Масленицы, но и побывают в загадочной деревне "предместье Андреевских озер", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Пройдя через лабиринт времени, гости попадут в деревню XVIII века и познакомятся с ее жителями. Посетителям предстоит найти семь старинных сундуков, закрытых на семь замков. Каждый сундук, в котором спрятана деталь главного символа праздника, расскажет об одном из дней празднования Масленичной недели.

"Пройдя испытание, посетители вместе с жителями деревни встретят праздник весны, примут участие в веселых подвижных играх и хороводах. После испытаний всех ждет горячий чай с баранками. Чтобы вернуться в XXI век, гостям предстоит пройти сквозь ворота времени, скатившись с ледяной горы", - отмечают организаторы игровой программы.

Мероприятие рассчитано на гостей старше 6 лет. Обязательна предварительная запись по телефону 76-67-67. Археологический музей-заповедник на озере Андреевском расположен на 23 км федеральной трассы Тюмень – Омск.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# археологический музей-заповедник , музейно-просветительское объединение , озеро Андреевское

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:40 05.03.2019Об истории Масленницы расскажут тюменцам на празднике семи сундуков
08:29 05.03.2019Школа активного долголетия пройдет в поликлиниках Тюмени
08:07 05.03.2019О Масленице расскажут читателям городской библиотеки
19:40 04.03.2019Представители Тюменской области принимают участие в обсуждении стратегии улучшения дорожной сети