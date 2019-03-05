Об истории Масленницы расскажут тюменцам на празднике семи сундуков

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Праздник семи сундуков ожидает посетителей Археологического музея-заповедника на озере Андреевском в Тюмени с 4 по 10 марта. В эти дни тюменцы не только узнают об истории празднования Масленицы, но и побывают в загадочной деревне "предместье Андреевских озер", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Пройдя через лабиринт времени, гости попадут в деревню XVIII века и познакомятся с ее жителями. Посетителям предстоит найти семь старинных сундуков, закрытых на семь замков. Каждый сундук, в котором спрятана деталь главного символа праздника, расскажет об одном из дней празднования Масленичной недели.

"Пройдя испытание, посетители вместе с жителями деревни встретят праздник весны, примут участие в веселых подвижных играх и хороводах. После испытаний всех ждет горячий чай с баранками. Чтобы вернуться в XXI век, гостям предстоит пройти сквозь ворота времени, скатившись с ледяной горы", - отмечают организаторы игровой программы.

Мероприятие рассчитано на гостей старше 6 лет. Обязательна предварительная запись по телефону 76-67-67. Археологический музей-заповедник на озере Андреевском расположен на 23 км федеральной трассы Тюмень – Омск.