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Антон Фирсов назначен директором регионального департамента ЖКХ

Политика, 17:15 05 марта 2019

фото из личного аккаунта Антона Фирсова в facebook

Антон Фирсов назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 5 марта.

Напомним, должность руководителя этого ведомства стала вакантной после того, как Михаил Гилев перешел на работу в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

С сентября 2018 года по сегодняшний день обязанности руководителя департамента ЖКХ исполнял заместитель директора Алексей Майер.

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# Александр Моор , Антон Фирсов , департамент ЖКХ

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