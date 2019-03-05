Антон Фирсов назначен директором регионального департамента ЖКХ

фото из личного аккаунта Антона Фирсова в facebook фото из личного аккаунта Антона Фирсова в facebook

Антон Фирсов назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор 5 марта.

Напомним, должность руководителя этого ведомства стала вакантной после того, как Михаил Гилев перешел на работу в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

С сентября 2018 года по сегодняшний день обязанности руководителя департамента ЖКХ исполнял заместитель директора Алексей Майер.