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Молодых программистов приглашают к участию в стартап-школах IT-START

Общество, 18:21 06 марта 2019

www.itstart2019.ru | Фото: www.itstart2019.ru

Участие в окружных стартап-школах IT-START 29 марта- 31 мая примут молодые программисты, изобретатели и социальные предприниматели от 16 до 30 лет, сообщает Фонд президентских грантов.

Проект действует во всех федеральных округах России. В 2019 году году мероприятия программы пройдут в Тольятти, Краснодаре, Рязани, Новосибирске, Архангельске, Челябинске, Владивостоке и Улан-Удэ.

Стартап-школа в 2019 году включает два направления: "Старт" – для новичков без собственных проектов и "Профи" – для тех, кому уже есть что показать на рынке.

В течение трех дней окружной стартап-школы с участниками будут работать специалисты IT-компаний, представители инновационной инфраструктуры и потенциальные инвесторы. Кроме лекций, предусмотрена практическая работа с проектами участников. Финальным мероприятием IT-школы станет презентационная сессия, в рамках которой участники представят проработанные проекты на суд жюри.

Победители получат ценные призы и доступ к различным формам поддержки: акселерационные программы, стажировки в крупных IT-компаниях.

Подробности здесь.

Добавим, по итогам второго конкурса 2018 года проект "Программа развития технологического предпринимательства в молодежной среде "IT-Start" получил грант в размере 2,9 млн рублей.

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# IT-отрасль , IT-школа , фонд президентских грантов

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