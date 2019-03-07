Криминальный дуэт отправили в колонию за сбыт наркотиков в Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За покушение на сбыт 800 гр. наркотиков в Тюмени осужден криминальный дуэт. Ленинский районный суд вынес приговор 42-летнему гражданину Республики Молдова и 22-летнему тюменцу, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, вечером 19 декабря 2017 года сотрудники полиции на ул. Осипенко обратили внимание на мужчину. Тот вел себя подозрительно, постоянно оглядывался по сторонам и что-то смотрел в телефоне.

Мужчина, оказавшийся гражданином Молдовы, на вопрос, имеются ли запрещенные вещества, ответил отрицательно. Однако, в ходе досмотра в куртке у иностранца был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком.

Впоследствии он рассказал, что наркотики хранятся также в арендованном им гараже. Их принес туда его тюменский сообщник. Из гаража было изъято около 800 гр. синтетики.

На следующий день сотрудники полиции задержали и тюменского сообщника. У него в куртке был обнаружен сверток с наркотическим веществом.

Суд назначил иностранцу 6 лет 6 месяцев, а тюменцу – 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Суд также постановил конфисковать в доход государства 315 тыс. рублей, вырученных от наркоторговли.