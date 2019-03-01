Юным читателям расскажут о Гагарине

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Игра-путешествие "Первый в космосе" начнется в Центр русской культуры (ул. Камчатская, 138) 12 марта в 12 часов 30 минут, сообщает городской департамент культуры.

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения советского летчика-испытателя Ю. А. Гагарина. Участники программы отправятся в таинственное космическое путешествие, будут преодолевать "метеоритные дожди", "черные дыры", собирать созвездия, их будет ждать встреча с космическими пиратами. Во время путешествия дети узнают о первых космонавтах, покоривших мировое космическое пространство.

Конкурсная программа "День театра" начнется в библиотека № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 14 часов.

День знаний Правил дорожного движения "Путешествие в город дорожных наук" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 15 часов.

Концертная программа "Музыка весны" начнется в Детской школе искусств "Гармония" (проезд Заречный, 4а) в 19 часов.