  • 12 марта 201912.03.2019вторник
  • USD66,0763
    EUR74,2896
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер южный

Юным читателям расскажут о Гагарине

Общество, 08:07 12 марта 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Игра-путешествие "Первый в космосе" начнется в Центр русской культуры (ул. Камчатская, 138) 12 марта в 12 часов 30 минут, сообщает городской департамент культуры.

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения советского летчика-испытателя Ю. А. Гагарина. Участники программы отправятся в таинственное космическое путешествие, будут преодолевать "метеоритные дожди", "черные дыры", собирать созвездия, их будет ждать встреча с космическими пиратами. Во время путешествия дети узнают о первых космонавтах, покоривших мировое космическое пространство.

Конкурсная программа "День театра" начнется в библиотека № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 14 часов.

День знаний Правил дорожного движения "Путешествие в город дорожных наук" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 15 часов.

Концертная программа "Музыка весны" начнется в Детской школе искусств "Гармония" (проезд Заречный, 4а) в 19 часов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , игра , Юрий Гагарин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 12.03.2019Фестиваль вязания пройдет на Ямале
09:57 12.03.2019Соревнования по ориентированию по тропам соберут спортсменов из Тюмени и Тюменского района
09:46 12.03.2019Леонид Окунев встретится с театралами Тюмени
09:24 12.03.2019Выставка "Театр особый и прекрасный" открылась в областной научной библиотеке