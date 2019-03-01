Коллектив "В Квадрате" стал лауреатом международного конкурса

| Фото: со страницы танцевального коллектива "В Квадрате" во "ВКонтакте" | Фото: со страницы танцевального коллектива "В Квадрате" во "ВКонтакте"

Лауреатом первой степени V Международного телевизионного конкурса "Талант- 2019" признан танцевальный коллектив "В Квадрате" Тюменского государственного университета.

Тюменские танцоры представили на заочный этап хореографический спектакль "Внутри нас" - высказывание о том, как переживания человека отражаются во внешнем мире.

"Одни танцоры выразили свои мечты, вторые - чувства к другому человеку и взаимодействие с его миром, кто-то показал общий на двоих мир - как у двух подруг, у которых как будто общая душа, - рассказывает руководитель и хореограф танцевального коллектива "В Квадрате" Варвара Хлюстина. - Для нас победа очень значима: мы, непрофессиональные танцоры, соревновались с опытными участниками и показали хореографический спектакль, для которого не было даже отдельной номинации".

Выпускница ТюмГУ Варвара Хлюстина - самый опытный в коллективе человек: кандидат в мастера спорта с танцевальным опытом в команде "Формейшн Вера", участник мастер-классов Егора Дружинина. Свой коллектив - около 30 человек - она называет уникальным в том смысле, что в состав принимают не только людей с танцевальным опытом, но и новичков, первокурсников и выпускников вуза. Под стать составу труппы репертуар: артисты не ограничиваются единственным направлением и репетируют современные, народные и спортивно-бальные танцы.

Микс получается плодотворным: в копилке тюменцев - призы "Студенческой весны", Международного фестиваля юношеского творчества "Микс-арт", награда Московского государственного университета культуры и искусства им. Бориса Санкина.

Теперь артисты готовятся к Всероссийскому хореографическому фестивалю-конкурсу "Контур". Два номера представят в Екатеринбурге в конце марта. А следом начнутся репетиции для подготовки к выступлению на самой желанной сцене.

"Мечта любого студента - хотя бы раз съездить на Студвесну всероссийского уровня. В 2018 году мы с партнером Львом Кленковым заняли первое место в номинации "Хореография". Теперь хочется показать коллектив, ребята горят этой идеей. Значит, нужно показать себя на областном этапе. Однако победа - не первоочередная цель. Я всегда настраиваю коллектив, что выступление - это разговор между зрителями и артистами, нужно, чтобы люди вышли под впечатлением. Своим номером - он получается очень интересным - мы постараемся их удивить", - отметила Варвара Хлюстина.

Татьяна Ковалева