На Зимней универсиаде-2019 в Красноярске разыграют последние комплекты наград

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Последние два комплекта наград разыграют на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. Лыжный масс-старт и хоккейный турнир среди мужчин пройдут 12 марта, сообщают организаторы соревнований.

В ледовом дворце "Кристалл арена" в матче за третье место встретятся хоккейные команды Канады и Казахстана. В предыдущем матче за первое место в группе В первенствовала сборная Казахстана. Теперь обе хоккейные дружины будут противостоять друг другу в еще более принципиальном матче, так как делить придется одну бронзовую медаль.

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

В финале встретятся сборные России и Словакии. Первый их матч прошел в первый день хоккейного турнира в Красноярске. Россия вышла на лед в ранге фаворита, но едва выиграла в овертайме, а команду Словакии уже тогда назвали открытием Зимней универсиады-2019.

Напомним, женская сборная России по хоккею, в составе которой были тюменки Валерия Павлова и Мария Баталова, защитила на Универсиаде чемпионский титул. В финале соперником хозяек стала сборная Канады. На групповой стадии россиянки победили со счетом 4:2.

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Матч за золото с командой Канады получился для российских спортсменок непростым. После 40 минут встречи счет не был открыт. Шайбу в ворота канадок россиянки забросили на 49-й минуте усилиями Лианы Ганеевой, передачу ей отдала Валерия Павлова. Обе тюменки уже не в первый раз в карьере выиграли Всемирную Универсиаду.

Последний комплект наград в лыжных гонках разыграют 76 спортсменов. На масс-старт свободным стилем в 30 км в числе обладателей медалей Зимней универсиады-2019 выйдет тюменский лыжник Иван Якимушкин. Напомним, тюменцы Екатерина Смирнова и Иван Якимушкин в составе сборной России по лыжным гонкам выиграли эстафету Универсиады.

Иван Якимушкин стал обладателем трех золотых наград - в гонке и эстафете. 3 марта тюменец выиграл гонку на 10 км. Золотую медаль спортсмену вручил президент России Владимир Путин.

Среди высших учебных заведений в медальном зачете Зимней универсиады-2019 тройку лидеров составили Лапландский университет (Финляндия) с 12 золотыми наградами, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (9 золотых медалей) и Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (6 золотых наград). Тюменский индустриальный университет с тремя золотыми медалями расположился на 15-16 местах медального зачета.

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Культурная программа и работа парка Универсиады завершатся 12 марта. Посетители соберутся в фанзонах, чтобы посмотреть трансляцию церемонии закрытия Студенческих игр.

Николай Ступников