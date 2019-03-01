Тюменец оштрафован на двести тысяч рублей за пьяную поездку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в повторной пьяной езде, оштрафовали в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2018 года молодой человек за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев.

Спустя месяц пьяный мужчина решил съездить в с. Борки к приятелю за картофелем. В автомобиль ВАЗ 21074 села и супруга. По дороге пьяный водитель проехал поворот. Он с нарушением правил дорожного движения начал разворачиваться, не пропустив автомобиль Hyundai. В результате этого иномарка врезалась в левый бок ВАЗа.

Супругов доставили в больницу, куда приехали сотрудники ГИБДД и взяли с виновника ДТП объяснение. После этого пьяного водителя и его жену полицейские отвезли домой, где мужчина предъявил свой паспорт. Проведенное освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.