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Приставы помогли тюменке выселить из квартиры бывшего мужа

Происшествия, 15:16 15 марта 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Судебные приставы помогли женщине выселить из квартиры бывшего супруга в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области

Тюменка неоднократно пыталась уговорить бывшего мужа освободить ее квартиру, но попытки оказались безрезультатными. Женщина обратилась в суд с иском о его выселении и снятии с регистрационного учета. Суд поддержал иск.

Судебные приставы неоднократно уведомляли должника о необходимости покинуть квартиру, однако исполнять решение суда добровольно он не собирался. Приставам пришлось в принудительном порядке обязать недобросовестного мужчину к выселению под угрозой ареста имущества.

Тюменец не стал препятствовать исполнению решения суда и самостоятельно вывез свое имущество. Квартира передана в распоряжение собственницы.

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# судебные приставы , супруги

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