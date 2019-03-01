Приставы помогли тюменке выселить из квартиры бывшего мужа
Судебные приставы помогли женщине выселить из квартиры бывшего супруга в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области
Тюменка неоднократно пыталась уговорить бывшего мужа освободить ее квартиру, но попытки оказались безрезультатными. Женщина обратилась в суд с иском о его выселении и снятии с регистрационного учета. Суд поддержал иск.
Судебные приставы неоднократно уведомляли должника о необходимости покинуть квартиру, однако исполнять решение суда добровольно он не собирался. Приставам пришлось в принудительном порядке обязать недобросовестного мужчину к выселению под угрозой ареста имущества.
Тюменец не стал препятствовать исполнению решения суда и самостоятельно вывез свое имущество. Квартира передана в распоряжение собственницы.