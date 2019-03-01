Восемнадцать автомобилей столкнулись под Тюменью
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Массовая авария с участием 18 автомобилей произошла на 10 км объездной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский 15 марта. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, предварительно известно об одной пострадавшей.
В настоящее время движение по автодороге ограничено со стороны п. Боровский в сторону Тюмени. На месте ДТП работают три наряда ДПС, инспекторы регулируют движением в ручном режиме.
Как уточнили в ГИБДД, рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной полосе в обоих направлениях.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Также инспекторы рекомендует автомобилистам въезжать в Тюмень по федеральной автодороге Тюмень - Омск, быть внимательными и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.