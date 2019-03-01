Восемнадцать автомобилей столкнулись под Тюменью

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Массовая авария с участием 18 автомобилей произошла на 10 км объездной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский 15 марта. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, предварительно известно об одной пострадавшей.

В настоящее время движение по автодороге ограничено со стороны п. Боровский в сторону Тюмени. На месте ДТП работают три наряда ДПС, инспекторы регулируют движением в ручном режиме.

Как уточнили в ГИБДД, рассматривается возможность организации реверсивного движения по одной полосе в обоих направлениях.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Также инспекторы рекомендует автомобилистам въезжать в Тюмень по федеральной автодороге Тюмень - Омск, быть внимательными и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.