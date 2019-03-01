Молодого тюменца задержали с крупной партией амфетамина
| Фото: УМВД по Тюменской области
Молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя областного центра. В его автомобиле Лада Приора обнаружено около 60 гр. расфасованного на разовые дозы амфетамина. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще свыше 500 гр. аналогичного вещества. Также в квартире фигуранта находился фасовочный материал и весы. Общий вес изъятого амфетамина составил около 600 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 12 лет.